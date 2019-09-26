«الليكود» يوافق على استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة مع «أزرق أبيض»

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، موافقته على استئناف المفاوضات من أجل تشكيل حكومة وحدة مع كتلة كاحول لافان (أزرق أبيض) استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وتقضي بأن يتولى زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة المقبلة، ولكن في حال تعذرعليه القيام بمهامه، بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، سيتنحى ويتولى مكانه رئيس كتلة (كاحول لافان)، بيني جانتس.

وكان ريفلين قد كلف نتنياهو، أمس، بتشكيل الحكومة، بعدما وصلت المفاوضات بين (الليكود) و(كاحول لافان) وهما الحزبان الدينيان المتنافسان في الانتخابات الإسرائيلية، إلى طريق مسدود.

وقال رئيس طاقم المفاوضات لكتلة أحزاب اليمين والحريديين، ياريف ليفين، للإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) اليوم /الخميس/: "نعتقد أن الاتجاه الذي اقترحه ريفلين، صحيح، وينبغي مناقشة التفاصيل، وبصورة واضحة، نحن مستعدون وراغبون في إجراء مفاوضات على أساس خطوط الخطة التي اقترحها رئيس الدولة".

وأضاف ليفين "ندرك أنه إذا ذهبنا باتجاه حكومة وحدة مع (كاحول لافان)، فإن نتنياهو لن يكون رئيس الحكومة طوال ولايتها، وحان الوقت كي يدركوا في (كاحول لافان) أنه لا يمكن تشكيل حكومة أخرى ولا بديل آخر، وهذا ليس ما تمنيناه، لكن حكومة كهذه أفضل من انتخابات ثالثة، التي ينبغي عمل كل شيء من أجل منعها".

وكان من المتوقع إقامة انتخابات ثالثة في حال لم يتم التوصل لهذه الصيغة، حيث كانت أول انتخابات في أبريل الماضي.