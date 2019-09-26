إصابة 56 شخصا جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في سيبيريا

أصيب 56 شخصا اليوم الخميس، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق سيبيريا.

وقالت مصادر طبية روسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن المصابين جميعهم نقلوا إلى مشافٍ مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وأخرجوا جميعهم من المشافي ما عدا امرأة واحدة.

تجدر الإشارة إلى طائرة "بوينج 767-300" المذكورة التابعة لشركة Azur Air كانت قد نفذت هبوطا اضطراريا في مدينة برناؤول الروسية، بعد أن لاحظ الطيارون ظهور دخان من أحد أجزائها، وحملت الطائرة القادمة من فيتنام على متنها 341 شخصا، من بينهم 10 من أفراد الطاقم.