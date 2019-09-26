 إصابة 56 شخصا جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في سيبيريا - بوابة الشروق
الخميس 26 سبتمبر 2019 2:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

إصابة 56 شخصا جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في سيبيريا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:31 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:31 م

أصيب 56 شخصا اليوم الخميس، جراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق سيبيريا.

وقالت مصادر طبية روسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن المصابين جميعهم نقلوا إلى مشافٍ مختصة وتمت معاينتهم وعلاجهم، وأخرجوا جميعهم من المشافي ما عدا امرأة واحدة.

تجدر الإشارة إلى طائرة "بوينج 767-300" المذكورة التابعة لشركة Azur Air كانت قد نفذت هبوطا اضطراريا في مدينة برناؤول الروسية، بعد أن لاحظ الطيارون ظهور دخان من أحد أجزائها، وحملت الطائرة القادمة من فيتنام على متنها 341 شخصا، من بينهم 10 من أفراد الطاقم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك