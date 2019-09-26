وائل الإبراشي: ولاء الإخواني للتنظيم الدولي للجماعة ليس للوطن أو الشعوب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان يرددون دائمًا كلمة ثورة شعب، مستفهمًا: «ازاي ثورة شعب وشايف إن الشعب جبان ورقص على جثثهم»، وهذا يظهر تناقضهم الدائم، على حد قوله.

وتابع خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية « On E»، اليوم الأربعاء، أن الإخواني لا يؤمن بالوطن أو بالشعوب، لكن ولاءه الكامل للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مستطردًا: «لو سألته عن الوطن هيقولك ملهوش حدود».

وأضاف أنه لا ينكر وجود مشاكل وشكاوى للمواطنين، وأنها قابلة للمناقشة، لكن تحت مظلة 30 يونيو ودولة المؤسسات، التي أقامها الشعب المصري وحماها بثورته.

ووجه كلامه للشعب المصري، قائلًا: «لو بتسال نفسك إيه أهم ما تحقق؟ فحماية الدولة دي هو أهم ما تحقق في محيط يتفتت ويتمزق»