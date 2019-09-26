أكاديمية البحث العلمي عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف، انضمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر كعضو رسمي للاتحاد حتي نهاية 2019 وستجدد سنويا.

وأوضحت أكاديمية البحث العلميوالتكنولوجيا، أنها نظمت خلال السنوات القليلة الماضية في عدد من الفاعليات العلمية المحلية والدولية التي تستهدف الباحثين والطلاب والمبتكرين خاصة والمجتمع بأثره عامة، وتهدف لنشر ثقافة العلوم والابتكار في المجتمع، وتشجيع المبتكرين ودعمهم مالياً وفنياً وخلق جيل من الشباب الطموح.

وأضافت أنها بصدد الإعداد للنسخة السادسة والتي ستقام الشهر المقبل تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تُولى برامج الاستثمار في شباب الباحثين والمبتكرين من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم اهتمامًا كبيراً تنفيذاً لاستراتيجية الدولة، وذلك من خلال تبنيها وتشجيعهاللابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة ضمن نظام مؤسسي واضح ومعلن وشفاف.