 البدري يكشف سبب اختياره لبركات في منصب مدير المنتخب - بوابة الشروق
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البدري يكشف سبب اختياره لبركات في منصب مدير المنتخب

حسام زايد
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 2:16 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 2:18 م

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني السبب وراء اختياره لمحمد بركات في منصب مدير المنتخب.

وقال البدري عقب نهاية وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة:" ثقتي كبيرة في الدور الذي سيقوم به بركات مع المنتخب، فهو شخص مرح ولكنه في نفس الوقت يمتلك الشخصية القوية".

وعن دور طارق مصطفى المدرب العام في جهازه الفني.. قال البدري:" تم تكليفه بمتابعة مباريات النادي الأهلي، في حين سيكون أحمد أيوب مكلف بمتابعة مباريات الزمالك".

وعن مدة عقد وراتبه مع المنتخب الوطني.. أكد حسام البدري أنه لم يتناقش مع اتحاد الكرة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن قيادة الفراعنة بمثابة التكليف، وأنه يسعى لتحقيق أهدافه كاملة.


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