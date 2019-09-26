موجيريني: الموقعون على الاتفاق النووي مع إيران يتعهدون بالمحافظة عليه

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني اليوم الأربعاء إن وزراء إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا أكدوا على عزمهم الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وتنفيذه.

وأضافت موجيريني في تصريحات للصحفيين أن "الوزراء أشاروا إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة تظل عنصرا رئيسيا في هيكل عدم الانتشار النووي العالمي، وتمثل إنجازا هاما للدبلوماسية المتعددة الأطراف".

جاءت تصريحات موجيريني عقب استضافتها لاجتماع مغلق لممثلي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.