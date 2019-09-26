 472 مليون جنيه لتطوير طرق بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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472 مليون جنيه لتطوير طرق بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 5:10 م

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بأهالي مدينة نويبع من المشايخ والعقلاء، واستمع لمطالبهم المتمثلة في تقنين الأوضاع، وتسليم الإسكان لعدد 264 شقة جرى تسليمهم من قبل المحافظة.

وناشد المحافظ الأهالي بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تهدف إلى تخريب البلاد، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالبنية التحتية لخدمة مدن خليج العقبة وربطهم ببعض بتكلفة تتعدى 472 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى إجراء صيانة طارئة لمسافة 25 كم اتجاه نويبع بداية من كمين دهب بتكلفة 51 مليون جنيه، وتطوير طريق دهب- نويبع بطول 27 كم بتكلفة 115 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير طريق السعال- كاترين بطول 65 كم بتكلفة تصل إلى 306 مليون جنيه.


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