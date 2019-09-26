«بلاكستون» تطرح سندات ذات تصنيف ائتماني منخفض في أسواق أوروبا

تعتزم شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة "بلاكستون جروب"، طرح كمية من السندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض في أسواق المال الأوروبية، للاستفادة من إقبال المستثمرين الأوروبيين على السندات عالية المخاطر ذات العائد المرتفع بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوكالة أن "بلاكستون" تعتزم طرح السندات التي يقل تصنيفها 7 درجات عن درجة الاستثمار، حيث تستهدف استخدام حصيلة الطرح في صرف توزيعات نقدية، واسترداد حوالي نصف الاستثمارات التي ضختها في شركة "سيرسا جيمنج كورب" منذ عام تقريبا وكانت 710 ملايين يورو (781 مليون دولار).

وبحسب مصدر مطلع فإن "بلاكستون" ستبيع سندات عالية المخاطر في أوروبا بقيمة 400 مليون يورو قابلة للزيادة بمقدار 25 مليون يورو وتحمل التصنيف الائتماني "سي.سي.سي موجب" من مؤسسة "إس أند بي جلوبال ريتنجز" للتصنيف الائتماني. ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في هذا الطرح اليوم وبعائد يتراوح بين 25ر7% و5ر7%.

يذكر أن طرح السندات المصنفة بدرجة سي.سي.سي لتمويل توزيعات الأرباح يعني عادة وجود طلب قوي في سوق السندات، ولكن "بلاكستون" و"سيرسا" ذهبتا إلى ما هو أبعد من ذلك، بطرح هذه السندات كسندات للدفع العيني، والتي تمنح المقترض خيار سداد الفائدة بمزيد من السندات وكانت سمة شائعة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.