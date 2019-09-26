منظمة التحرير الفلسطينية تحث دول العالم على دعم تمديد تفويض عمل أونروا

حثَّ مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، دول العالم على ضرورة التصويت لصالح تمديد تفويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لـ3 أعوام.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على أهمية دعم العالم لصالح تمديد تفويض أونروا في التصويت المقرر في الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بأن لا يقتصر دعمه للأونروا بتجديد تفويض عملها بل العمل، وكذلك على زيادة مساهماته المالية في دعم ميزانية الوكالة "حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم".

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، أن اجتماعا وزاريا للدول العربية عقد أمس، على هامش أعمال الجمعية العامة، وتم تقديم خطة لدعم 16 قرارا فلسطينيا بينها قرار تجديد الولاية لوكالة أونروا.

وأشار عوض الله، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إلى تنسيق فلسطيني يجري كذلك مع دول منظمة التعاون الإسلامي، لضمان حشد الدعم اللازم لتجديد تمديد تفويض عمل أونروا.

وسبق أن اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن استمرار دول العالم في دعم أونروا يمثل "التزاما قانونيا وأخلاقيا إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين (الفلسطينيين) وفقا للقرار الأممي 194".

وتتعرض أونروا لضغوط مالية وسياسية قوية منذ أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية عنها التمويل العام الماضي، علما أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.