مدرب المنتخب يتابع مران فايلر مع الأهلي

حرص أحمد أيوب، المدرب العام للمنتخب الوطني، على زيارة التدريب اليومي للنادي الأهلي، على ملعب التتش في فرع النادي بالجزيرة، خلال أول يوم له في العمل الرسمي ضمن الجهاز الفني للفراعنة، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام صباح اليوم الخميس.

وظهر أيوب داخل ملعب التتش، كما حرص على مصافحة لاعبي الفريق والجهاز الفني للأهلي الذين قدموا له التهنئة على منصبه فى الجهاز الجديد للمنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الخميس، لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي تمت إقالته على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.