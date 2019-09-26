وزير الطاقة السعودي يؤكد استعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بينما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هى 4.5 % فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في وقت مبكر صباح اليوم الخميس عن الوزير قوله إنه تم "تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة(جنوب شرق) المملكة مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن تشغيل هذا الحقل "سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية".

كما أوضح أنه "بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات".

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يوميا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميا.

وأعرب وزير الطاقة عن شكره لفريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكدا أن "ما تم، حتى الآن، يُعد إنجازا استثنائيا، بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية".