وجود أسماك زينة في المنزل من الأمور المبهجة التي تبعث الفرحة والهدوء في نفوس الأطفال، ولكن اقتناء هذا النوع من الكائنات الحية يتطلب تهيئة حياة جيدة لها داخل المنزل؛ لتمنحها السعادة وتحافظ على حياتها.

وإذا كنت ترغب في وضع أسماك زينة في المنزل، تقدم لك "الشروق" عدة نصائح ذكرها موقع "petco" الخاص بالحيوانات الأليفة.

1- معايير الماء في الحوض

حياة الأسماك تعتمد على الماء، وللحفاظ عليها من الموت يجب التأكد أن المياه تحتوي على معايير جيدة من النترات والأمونيا ودرجة الحموضة، وذلك يمكن فعله بسهولة من خلال الانتظار دقائق قبل وضع الأسماك في الحوض مع كل مرة يتم فيها التنظيف، والتأكد من وضع الحبوب التي تم شراءها من محل الحيوانات الأليفة لضبط الماء.

2- تأقلم الأسماك على الماء

قبل وضع الأسماك في الحوض بمجرد شراءها في كيس، عليكِ وضع كيس السمك وهو مغلق في الماء ليطفو لمدة 15 دقيقة بعد ضبط معايير الماء، حتى يتأقلم السمك مع درجة حرارة الماء قبل العيش فيها.

وبعد مرور الوقت، يتم وضع القليل من ماء الحوض بالتدريج في الكيس حتى لا يموت السمك من تغيير درجة الحرارة المفاجئ، وبعد أن تتشابه ماء الكيس مع الحوض، قم بوضع السمك دون الكيس في الحوض سريعًا.

3- تنظيف نفايات الحوض

وجود نفايات كثيرة في الحوض يؤثر على مستوى الأكسجين في الماء، لأنها تسد الفلتر الخاص بتنقية الماء، وهذا يؤثر بشكل سلبي على مدة حياة الأسماك.

4- مستوى الحموضة في الماء

يجب التأكد من مستوى الحموضة والقلوية في مياه الحوض، وذلك من خلال شراء اختبار الرقم الهيدروجيني، ومن الأصح أن تتراوح النسبة بين 6.6 و7.8 حسب الأنواع.

5- استبدال ماء الحوض

يجب تغيير ماء الحوض على الأقل مرة في الشهر، وهذا يساعد في الحفاظ على أكسجين الماء ونظافة الحوض وتركيز النترات، وكل ذلك يعزز من صحة الأسماك.

6- درجة حرارة الماء

يجب الحفاظ على درجة حرارة الماء في الحوض؛ لأن ذلك يساعد على سلامة صحتها، ولتحقيق ذلك يجب شراء سخان ماء من محل الحيوانات، والدرجة الصحيحة للماء يجب أن تتراوح بين 72 إلى 82 درجة فهرنهايت اعتمادًا على الأنواع.