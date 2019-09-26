 ترامب يحذر من التعرض للسفن الأمريكية في مضيق هرمز - بوابة الشروق
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ترامب يحذر من التعرض للسفن الأمريكية في مضيق هرمز

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:42 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:42 ص

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أي محاولة للتعرض للسفن الأمريكية في مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيتم الرد على أي مساس بأمن السفن الأمريكية، ولم يشر ترامب إلى الجهة التي وجه لها التحذير.

وأشار الرئيس الأمريكي - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الخميس - إلى الهجمات التي طالت عددا من السفن التجارية في في مضيق هرمز، وقال ترامب: لأننا مستقلون في مجال الطاقة، فلدينا القليل من السفن التي تذهب إلى الشرق الأوسط، عبر مضيق هرمز، حيث كانت تتعرض ناقلات دول أخري لهجمات، ولكننا لم نتعرض لذلك.

وأضاف "أنا لا أدعو إلى أي مشكلات، ولكن إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيواجهون العديد من المشكلات أيضا".

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