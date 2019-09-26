عبد المهدي يطمئن السعودية بعدم استخدام أراضيه وأجوائه ضد أي دولة



جدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، موقف العراق الثابت بعدم استخدام أراضيه وأجوائه بالعدوان على أي دولة.

وقال رئيس الوزراء العراقي- في إيجاز قدمه لمجلس الأمن الوطني العراقي اليوم عن زيارته إلى السعودية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة "تمت طمأنة الجانب السعودي بأن أي عدوان على أي دولة باستخدام الأراضي والأجواء العراقية غير مقبول".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار المملكة العربية السعودية لساعات أمس الأربعاء واجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبر العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لمناقشة آخر التطورات الأمنية في المنطقة.