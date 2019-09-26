الصين تؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فرنسا

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده ترغب في تقوية التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في الشؤون الدولية، وتدفع قدما الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف وانغ - خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - أن الصين وفرنسا تتحملان مسؤولية صيانة السلام والاستقرار بالعالم في ظل الوضع الدولي المتقلب حاليا، مؤكدا أن كلا البلدين يتمسكان بالاستقلالية ويشجعان تعددية الأطراف ويدفعان باتجاه اقتصاد عالمي منفتح.. معتبرا أن زيارة الدولة الناجحة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى فرنسا في مارس الماضي فتحت فصلا جديدا لتطور العلاقات الثنائية.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن رئيسي البلدين يتمتعان بدرجة عالية من الثقة المتبادلة، ويوجهان ويدفعان معا تطور العلاقات الثنائية للأمام.

وأضاف لودريان "أنه في عالم مليء بعدم اليقين، من المهم لفرنسا والصين الحفاظ على تواصل وتعاون وثيقين".. مٌبديا استعداد بلاده للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى مع الصين، ودفع التعاون العملي بمجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة النووية ومجالات أخرى، وتعزيز التنسيق والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ، والقضية النووية الإيرانية، وتحديات عالمية وقضايا إقليمية ساخنة أخرى.