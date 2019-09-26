الجنايني: اختيار البدري مدربا للمنتخب وفقًا لمعايير عالمية

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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه تم اختيار حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب وفقًا لمعايير عالمية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب بأحد فنادق القاهرة.

وقال البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: " لا يخفى على أحد أن ملف المدير الفني الجديد كان احد الملفات المهمة بالنسبة للجنة".

وأضاف:" تم توجيه بعض الأسئلة لنا عن سبب التأخير في إعلان المدير الفني وذلك بسبب وضع معايير من أجل اختيار الأنسب في النهاية".

وتابع: "المعايير التي تم اختيار حسام البدري بها كانت معايير عالمية، جاءت بواسطة العديد من الخبراء والفنيين الكبار وشيوخ اللعبة".

وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.