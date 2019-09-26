«أمازون» تشتري 100 ألف سيارة كهربائية من «ريفيان» لتوصيل الطلبات

وقعت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" عقدا لشراء 100 ألف سيارة فان كهربائية من شركة "ريفيان" الناشئة لاستخدامها في لتوصيل الطلبات للعملاء.

وذكرت أمازون أن عربات "ريفيان" الكهربائية ستبدأ توصيل الطلبات للعملاء في عام 2021، حيث تستهدف شركة التجارة الإلكترونية تشغيل 10 آلاف سيارة من هذا الطراز مطلع 2020، ليصل العدد إلى 100 ألف سيارة بحلول 2030.

وأضافت "أمازون" أن هذه هي أكبر طلبية سيارات كهربائية حتى الآن، وأنها جزء من خطة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية من سياراتها بحلول عام 2040، مشيرة إلى أنه بالوصول إلى تشغيل 100 ألف سيارة كهربائية، فإنها ستوفر حوالي 4 ملايين طن من الكربون سنويا.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن الشراكة بين "أمازون" و"ريفيان" تتحرك بسرعة.

وكانت "أمازون" أعلنت في شهر فبراير الماضي المساهمة في خطة تمويل "ريفيان" الناشئة المتخصصة في تطوير السيارات الكهربائية والتي بلغت قيمتها 700 مليون دولار، ودفعت "أمازون " 440 مليون دولار.

وفي أبريل الماضي استثمرت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد موتور" 500 مليون دولار في "ريفيان" وقالت إنها ستستخدم هيكل سيارات "ريفيان" المرن لتطوير سيارة كهربائية جديدة لها.