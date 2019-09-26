إدانة امرأة بسبب تغريدات أطلقت حملة «مي تو» في فرنسا

أدانت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، امرأة بالتشهير بسبب تغريدتين عبر موقع تويتر أطلقتا الوسم المكافئ لوسم "مي تو" في فرنسا، وفقًا لشبكة فرانس إنفو وغيرها من وسائل الإعلام.

وأمرت المحكمة، الصحفية الفرنسية ساندرا مولر بدفع تعويض لإريك بريون، وهو رئيس قناة سابق، بقيمة 15 ألف يورو (16415 دولارا)، بالإضافة إلى 5000 يورو تكاليف التقاضي بسبب تغريداتها التي اتهمته فيها بالتحرش، حسبما أفادت قناة فرانس إنفو.

وكتبت ساندرا مولر تغريدات في أكتوبر 2017، نُشرت في أعقاب مزاعم بتورط هارفي واينستين المنتج السينمائي في هوليود في التحرش الجنسي، ودعت فيها النساء إلى الكشف عن أسماء المتحرشين وذكر تفاصيل أفعالهم.

ولاقى الوسم الذي أطلقته، الذي يعني حرفيًا "افضحي خنزيرك" انتشارًا واسعًا، حيث روت العديد من النساء تجارب تعرضهن للتحرش.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت لاحق سلسلة من التدابير ضد التحرش ولصالح المساواة بين الجنسين.

واعترف بريون في العام الماضي لراديو "أوروبا 1" بأنه وجه تعليقات جنسية لساندرا مولر في إحدى المناسبات خارج أماكن العمل، لكنه نفى التحرش بها وقال إنه لم تجمعه بها علاقة مهنية.