مرسى مطروح: قافلة دعوية صحية تنموية لتجمعات جويعين والشايط والعياط

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن قافلة دعوية صحية تنموية، ضمت مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والري والكهرباء ومرفق الإسعاف والأملاك والإنارة، توجهت إلى تجمعات جويعين والشايط والعياط وأولاد إبراهيم وسحليجة والمنشية جنوبي مرسي مطروح بعمق 70 كيلو متر في الصحراء.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن القافلة الطبية وزعت الأدوية ووقعت الكشف الطبي على 50 حالة بالمجان، موضحًا أنها ستستكمل عملها في باقي التجمعات.

وأوضح أنه تم إلقاء دروس دعوية بأحد مساجد التجمعات، حول وحدة نسيج الشعب المصري ضد المغرضين الذين يحاولون زعزعة استقرار الوطن لمصالحهم الشخصية، وقدم رئيس المدينة الشنط المدرسية هدايا لطلبة المدارس بالتجمعات مقدما لهم التهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلن المعداوي للاهالي عن موافقة محافظ مطروح على إنشاء 3 خزانات تجميع مياه الأمطار لخدمة التجمعات سعة الخزان 1000 م3، بعد قيام إدارة الاملاك بمجلس المدينة بالرفع المساحي، بالإضافة إلى انتهاء تركيب 20 كشاف إنارة بالتجمعات استجابة لمطالب سكان التجمعات، وجاري دراسة إنشاء نقطة إسعاف بتجمع الشياط لخدمة التجمعات الصحراوية المجاورة.