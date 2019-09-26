إخلاء عشرات المدارس في إسطنبول بسبب الزلزال

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أخلت السلطات التركية، اليوم الخميس، عشرات المدارس في إسطنبول؛ بسبب الزلزال الذي وقع، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
وتعرضت إسطنبول التركية، اليوم الخميس، لزالزل بقوة 5.7 على مقياس ريختر، أدى إلى انقطاع الاتصالات.