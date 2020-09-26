وزير الثقافة تطلع على استعدادات الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية

عبد الدايم : مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية واحد انشطة الثقافة لاعادة احياء التراث الفنى

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بالدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية؛ للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.

وخلال الاجتماع، قالت "عبد الدايم" إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية، وأحد الأنشطة الهامة التي تنظمها وزارة الثقافة لإعادة إحياء التراث الفني العربي.

وأضافت أن إقامة الفعاليات يأتي في إطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء، المرتبطة باستئناف عمل المحافل والمهرجانات الفنية، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الفعاليات التىيتقام في مسارح الأوبرا المفتوحة.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29، يعد دورة استثنائية تقام وفقًا للضوابط التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة كورونا، مضيفًا أنها تحمل الكثير من المفاجات الفنية للجمهور.