رئيس وزراء باكستان ينتقد الرسوم المسيئة للنبى محمد في كلمة بالأمم المتحدة

انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الجمعة صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية لإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، حيث وصفها بإساءة استخدام حرية التعبير.

وانتقد خان ما أسماه بالعدد المتنامي لجرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب، في خطابه إلى الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعقد هذا العام افتراضيا على الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لمنع "استفزازات متعمدة وتحريض على الكراهية والعنف ... وبلاء الإسلاموفوبيا".

وقال خان إنه "لا يزال المسلمون مستهدفين مع الإفلات من العقاب، في العديد من الدول: حيث يتم تدمير أضرحتنا، وإهانة نبينا، وحرق القرآن الكريم ... وكل هذا باسم حرية التعبير".

وذكر أن "الأحداث في أوروبا، بما في ذلك إعادة نشر رسوم معادية للدين من جانب شارلي إيبدو ، هي أمثلة حديثة".