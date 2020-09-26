 بالفيديو.. اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومجموعة إرهابية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومجموعة إرهابية

هديل هلال
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:23 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:23 م

عرضت فضائية «MTV» اللبنانية مقطع فيديو يرصد اشتباكات بين قوات الجيش مع مجموعة إرهابية، اليوم السبت، في خراج بلدة الفرض العكارية.

وبحسب الفيديو، سُمعت أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء منطقة وادي خالد.


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