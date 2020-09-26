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عرضت فضائية «MTV» اللبنانية مقطع فيديو يرصد اشتباكات بين قوات الجيش مع مجموعة إرهابية، اليوم السبت، في خراج بلدة الفرض العكارية.

وبحسب الفيديو، سُمعت أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء منطقة وادي خالد.