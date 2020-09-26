إيران تسجل 3204 إصابة و172 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، تسجيل 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 443 ألفا و86 إصابة مؤكدة.

وقالت لاري -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية- إنه تم تسجيل 172 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 25394 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافي 372 ألف شخص من المصابين حتى الآن.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1274 شخصا مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن تلك النتائج جاءت بناء على 3 ملايين و905 آلاف و352 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد.