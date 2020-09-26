 زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير الهندية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير الهندية

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 2:12 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 2:12 م

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية "جامو وكشمير".

 

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.


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