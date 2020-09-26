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أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية "جامو وكشمير".

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.