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أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية "جامو وكشمير".
وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.