تجمع عشرات من الشبان في ساحة الشهداء في وسط بيروت، مطالبين بتغيير النظام الطائفي، وإيجاد حلول للأزمة المعيشية والاقتصادية التي لم تعد تحتمل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن ناشطين تجمعوا أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وقطعوا الطريق في المنطقة بمستوعبات النفايات.

وانتقد المتظاهرون استمرار المحاصصة، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير أي حكومة من هذا النوع، مجددين مطالبتهم بـ«كشف حقيقة انفجار المرفأ ومحاكمة المتورطين»، وتجدد التحركات التي انطلقت في 17 أكتوبر العام الماضي.

وترافقت هذه التحركات مع انتشار للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اليوم السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.