الجامعة العربية تشيد بدعم القيادة الإماراتية للمرأة

ثمنت جامعة الدول العربية المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وأكدت السفيرة دينا دواي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها، مشيرة إلى أن الإمارات رائدة في هذا المجال وتقوم بخطوات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحماية حقوقها ومساواتها بالرجل.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أمس الجمعة، إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء، في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.