رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني: نأسف لاعتذار أديب وإجهاضه للمبادرة الفرنسية

أعرب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، طلال أرسلان، عن أسفه لاعتذار مصطفى أديب، قائلًا: «نأسف لاعتذار مصطفى أديب وإجهاضه للمبادرة الفرنسية، بسبب عدم إدارته الشخصية لملف الحكومة وتركها لمجموعة لا صفة دستورية وقانونية لها بتأليف الحكومات».

وأضاف أرسلان، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، أن هذا التصرف لا يمت إلى منطق المؤسسات ودورها في عملية التشكيل بصلة، متابعًا: «كلنا أيدنا مبادرة الرئيس ماكرون الذي وضع خطوطا عريضة أولها حكومة اختصاصيين، لكن ذلك لا يعني تجاوز الكتل النيابية التي التزمت هذه المقاربة، وبخاصة أن أي حكومة تحتاج إلى ثقة المجلس النيابي، وليس الخضوع لرؤية ما يسمى رؤساء الحكومات السابقين على حساب دور المجلس النيابي».

وتابع: «إذا لم تكن هناك ثقة بالكتل النيابية، فالكل يعلم أنه ليس هناك ثقة بالبدع والنوادي السياسية التي تشكل سابقة خطيرة في تكريس أعراف جديدة لا تمت إلى الواقع السياسي والدستوري والقانوني بصلة».

واستطرد: «هذا يدل مما لا شك فيه أن النظام القائم فشل بالمعايير الوطنية كافة بتحويل لبنان إلى دولة المواطنة الحقيقية، ولا يستطيع أن ينتج إلا الفساد وحماية الفاسدين... فكفى التلهي والتناحر والتنافس في ظل نظام لم يبق منه إلا الشكل بمضمون فارغ».

وواصل: «فلنع جميعا خطورة المرحلة ولنذهب إلى حوار جدي يتمحور حول بناء الدولة المركزية المدنية القوية التي تجمع اللبنانيين حولها، ولتصبح الدولة هي العنصر الأقوى من الجميع، إن كانت طوائف أو مذاهب أو أحزابا، وليس كما هي حالنا اليوم بظل دولة هي الأضعف بين المكونات كافة، بهذه الطريقة فقط نستطيع حماية لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، وإلا فالآتي سيكون أعظم».