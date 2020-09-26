قضت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بالسجن 15 عاما للمتهم بقتل ابنة عمه وطفليها، على أثر قيامه بمحاولة التحرش جنسيًا بها، وعندما رفضت الامتثال لأمره، قام بذبحها وطفليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو يدك، وعضوية المستشارين حسام أبو سالم ومحمد هاني مبارك، وسكرتارية عبد العزيز فخري.

وترجع أحداث الواقعة، عندما ورد إخطارًا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بوقوع جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم: (ياسمين على محمد أحمد - ٢٣ عامًا)، و(على إسلام محمد فتحي - ٣ أعوام)، و(محمد إسلام محمد فتحي - ٣ أعوام)، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد المسيرى رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات جريمة مذبحة كفر الدوار، والقبض على المتهم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (علي. ي. أ)، سائق وابن عم "الأم"، وارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية في ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأثناء تواجده راودها عن نفسها ورفضت وتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينًا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.