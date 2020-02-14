لجنة انتخابات النواب بالإسكندرية تتسلم 3 قوائم وطلبات 226 مرشحًا فرديًا

تسلمت لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوراق 8 مرشحين محتملين على المقاعد الفردية، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين حتى منتصف، اليوم السبت، والأخير، لـ226 مرشحًا.

كما تسلمت اللجنة أوراق القائمة الثالثة، وتحمل اسم "نداء مصر"، لتُضاف إلى قائمتي "من أجل مصر"، و"الاختيار"، اللتان تم تقديمهما الجمعة، لخوض الانتخابات عن الدائرة الرابعة المُمثلة لـ"قطاع غرب الدلتا"، ومقرها محافظة الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي "الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد.

وضمت قائمة "نداء مصر" عن الإسكندرية أسماء كل من: "مجدي مسعود، مجدي عجمية، أحمد خليل، حامد عبدالرحمن، محمد الطويل، نزيه حكيم، أحمد محمد، شنودة غبريال، مصطفى الحصري، منال أبو مصطفى، غادة حسين، ميادة أحمد، سوزان فريد، انجي عبد الغني، بثينه حامد صميده، منى عبد الراضي، إيمان محمد حسن، وهاله حنا صابر".

فيما ضمت قائمة "من أجل مصر" عن الإسكندرية: "أشرف رشاد عثمان، سعداوي راغب ضيف الله، سامح عبد المنعم السايح، رانيا سمير الجزايرلي، شيرين عيسى حامد عليش، شريفه خالد محمود، سحر طلعت مصطفى، أحمد جمال السجينى، وجيه ظريف كامل اسكندر، خالد أحمد محمد شلبي، عن حزب مستقبل وطن، منى محمد جمال الدين عمر، حزب حماه الوطن، أحمد السيد مهنى، حزب الحرية المصري، هبه الله سامي جورج حبيب، حزب المؤتمر، سوسن حسنى حافظ، حزب الوفد، طارق السيد محمود، محمد أحمد إسماعيل، مُستقلان، آيات حسين علي، حزب الشعب الجمهوري، راويه مختار محمود، حزب الإصلاح والتنمية".

وعن محافظة البحيرة، ضمت القائمة أسماء كل من: "يحيى عيسوي عبد الفضيل داود، محمود السيد محمد سعد، محمد عبدالله زين الدين، عمرو حسين أمين هندي، حسام محمد إسماعيل الصيرفي، سوزان شكري جرجس، نفين نبيل زكريا الكاتب، أمل زكريا قطب عبد الوهاب، سارة عادل إسماعيل، جومان هشام محمد عمارة، عن حزب مستقبل وطن، محمد يسري محمد عبادة، حزب مصر الحديثة، محمد عبد السلام عبد الوهاب الحوفي، نجوى خلف محمد إمام، حزب حماة الوطن، عبد الباسط غريب الشرقاوي، سحر مصطفى القاضي، حزب الوفد، محمود عصام أحمد موسى، روان أشرف محمد عبدالرحمن، حزب الإصلاح والتنمية، رشا فايز شعبان كامل، رحاب عبد الغني رمضان محمود، وخالد أحمد محمد، مُستقلين".

وأما محافظة مطروح، فضمت القائمة الأساسية أسماء كل من: "حسن فتحي سليمان عبد القادر، وسحر أحمد عيد أحمد، عن حزب مستقبل وطن، وعيسى عبد المنعم أبو زيد قاسم، عن حزب حماة الوطن، وفتحيه السنوسي أبو بكر محمد راجح، عن حزب الوفد"، ومثل العدد في قائمة احتياطية.

فيما ضمت القائمة الثانية وتحمل اسم "الاختيار" عن الإسكندرية كلًا من: "سعد محمد كامل يوسف، ممدوح إبراهيم علي، أشرف إبراهيم شعبان، محمد السعيد قطب، محمد طه أحمد، هاني حماد فرغلي، حنان جرجس حليم، سحر عويس أحمد، ثناء محمد سلام، نجلاء محمد محمد، شيماء محمود محمد، مني عبد الخالق، عن حزب الاتحاد، وجهاد محب إبراهيم، محمد جمال عبد الحميد، نعمه سعيد محمد، سامية محمد الحفني، سوزان خميس، محمد سمير عبدالعزيز".

وعن محافظة البحيرة، ضمت القائمة أسماء كل من: "شعبان جلال شعبان، مصطفى كامل حسن، جلال سعد حسن، أشرف محمد القصير، أماني عبد المعطي المهدي، سالي عبد الحميد فايد، مديحه بسيوني مصطفى، أمل رشاد محمد، عن حزب الاتحاد، وأشرف شفيق بلبلع، ياسر شعبان عبدالله، حسن يوسف عبداللطيف، ياقوت عبدالفتاح ياقوت، سمير صبحي مصطفى، أحمد مختار عبد المطلب، حمدي أحمد رمضان، أوديت يوسف راميس، سناء السيد خميس، سعادة حافظ أبو اليزيد، سحر محمد محمود إبراهيم، ريهام حسن محمد، عن حزب المحافظين".

وأما محافظة مطروح فضمت قائمة "الاختيار" أسماء كل من: "ماهر أحمد محمد، ناديه علي عبدالفضيل، أسماء عبد المحسن هريدي، عن حزب الاتحاد، وميلاد سليم منير، عن حزب حراس الثورة"، ومثل العدد في قائمة احتياطية.

وكان اليوم الأول شهد تقدُم 128 مرشحًا محتملًا بأوراقهم، و9 في اليوم الثاني، و14 خلال اليوم الثالث، و11 طيلة اليوم الرابع، و6 في اليوم الخامس و8 في اليوم السادس، و13 خلال اليوم السابع، و18 مرشحًا اليوم الثامن، واختتم اليوم التاسع بـ11 مرشحًا، جميعهم يبغون التنافس على المقاعد الفردية الـ16 المخصصة للإسكندرية، والتي تضم 18 قسم شرطة.

وتجرى عملية التقديم، وسط إجراءات أمنية مُشددة، وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المرشحين والموظفين، مع عدم السماح لأي مواطن بدخول المحكمة دون الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

يُذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من المقرر أن تُجرى خارج مصر، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المُقبل، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين 24 و25 من ذات الشهر، بينما المرحلة الثانية فتجرى فيها الانتخابات خارج مصر من 4 إلى 6 نوفمبر المُقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر 2020.