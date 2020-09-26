مقتل رقيب شرطة برصاص سجين في لندن

كشفت الشرطة البريطانية مساء اليوم الجمعة، عن اسم ضابط الشرطة الذي لقي حتفه برصاص أحد نزلاء السجون أثناء عمله في مركز احتجاز في لندن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء برس أسوسييشن إن الرقيب ماتيو راتانا/54 عاماً/الذي توفى اليوم الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق النار عليه فى مركز للشرطة فى جنوب لندن ، ترك وراءه شريكة وابنه البالغ .

وأضافت إنه كان "كبيرا في مكانته، وكبيرا في قلبه وودودا ورجلا رائعا، ومحترما للغاية من زملائه".

وذكرت شرطة العاصمة أن راتانا أصيب بالرصاص في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم نقله إلى المستشفى حيث توفى متأثرا بجراحه الخطيرة .

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 23 عاما ويعالج فى المستشفى في حالة حرجة حيث قيل إنه أصيب بطلقات نارية .