وكيل وزارة الصحة يهنئ صيادلة جنوب سيناء باليوم العالمي للصيادلة

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بعث الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، برقية تهنئة لصيادلة جنوب سيناء بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بدورهم الفعال والبارز في الرقابة النوعية على الأدوية، وضمان وصول دواء آمن لجميع المواطنين سواء بالصيدليات الخاصة أو العامة.

وأكد وكيل الوزارة، أن صيادلة جنوب سيناء لهم دورهم وإسهاماتهم البارزة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والرقابة علي الدواء لضمان الاستخدام الأمثل والآمن لجميع المستحضرات الدوائية المقدمة لجميع المرضى، بكل صيدليات الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة.