5 أخطاء ترتكبها المرأة في وضع المكياج تنفر الرجال منها

يلاحظ الرجال أيضًا أخطاء التزين التي ترتكبها النساء، تمامًا كما تلاحظ النساء الأظافر غير المهذبة والحواجب المفرطة ومزيل العرق الزائد عند الرجال؛ لذلك، نشر موقع "فابيوس" مجموعة من أخطاء التزين التي يمكن أن ترتكبها النساء.

• طبقات المكياج

يعد كريم الأساس الثقيل هو أول شيء يلاحظه الرجال على الفور، لذلك يجب استخدام مرطب خفيف اللون وكونسيلر، حيث لا يوجد شيء يمكنه التغلب على جاذبية الإشراق الطبيعي.

• الرموش العنكبوتية

يمكن أن تمنح الرموش الزائفة والمغلفة للغاية مظهرًا صعبًا للكثير من النساء، لذلك يجب استخدام أداة تجعيد الرموش ماسكارا خفيفة.

• الجلد الجاف المتشقق

يلاحظ الكثير من الرجال علامات جفاف الجلد وتشقق الشفاه لدى النساء، لذلك يجب تدليك القدم والشفاه والأماكن المتشققة باستخدام غسول مرطب مغذي يوميًا.

• ملمع شفاه لزج لامع

يمكن أن يكون ملمع الشفاه اللاصق غير جذاب حيث يلتصق به الشعر المتطاير، لذلك يجب أن يكون اللمعان وردي خفيف.

• اصفرار الأسنان

يمكن أن يكون اصفرار الأسنان مشهدا صعبا يمكن ملاحظته من قبل الرجال، وذلك لأن أول ما يلاحظه أحد عنك هو ابتسامتك، لذا يجب التأكد من أن أسنانك بيضاء، حيث يجب أن تكون صحة الأسنان جزءًا مهمًا من نظافة أي امرأة.