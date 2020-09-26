رئيس الوزراء الياباني الجديد يدعو العالم إلى التضامن لمواجهة كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، إلى ضرورة تضامن دول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سوجا، في تصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت، في أول ظهور له في منتدى دولي، أهمية التعددية والتجارة الحرة، متعهدا بتعزيز إصلاح منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.

وجاء في خطاب رئيس الوزراء الياباني أيضا: "أن وباء فيروس كورونا المستجد أدخلنا في أزمة غير مسبوقة، الأمر الذي أعاد بدوره المجتمع الدولي مرة أخرى من اتجاهه نحو الانقسام والعزلة إلى التعاون".

وأضاف سوجا: "إنني أدعوكم إلى أن تتحدوا للتضامن لكي نتمكن من تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لتعزيز تعاوننا".