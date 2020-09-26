وزير الدفاع اللبناني الأسبق: أديب خرج مرفوع الرأس من الخداع تحت عنوان حكومة تجريب

ريفي: لا سقف بعد اليوم تحت الذي تشبث به مصطفى أديب

قال وزير الدفاع اللبناني الأسبق، أشرف ريفي، إن «مصطفى أديب الذي صارع مافيا السلاح والفساد لشهر، خرج مرفوع الرأس ولم يشارك في خداع اللبنانيين تحت عنوان حكومة تجريب المجرب».

وأضاف ريفي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، «شاهد على مأساة لبنان بهذه المنظومة ومؤسس لنهج كرامة ومؤسسات،

كل التحية لك يا ابن طرابلس البار ويا ابن هذا الوطن الذي يشبهك وأمثالك».

وتابع: «أديب أعطى المثال أن لبنان غني بالقامات والخامات،

الويل الويل لكل من يساهم في التساهل واستمرار منظومة السلاح والفساد، لا سقف بعد اليوم في لبنان تحت السقف الذي تشبث به مصطفى أديب».

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.