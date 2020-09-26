نائب محافظ الدقهلية: حصلنا 750 مليون جنيه من رسوم التصالح في الفترة الماضية

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن الشباب المصري عانى على مدى سنوات طويلة من إهمال كبير، منوهًا بأن النظام السياسي الحالي يؤمن بأهمية تمكين الشباب بشكل فعلي.

وأضاف الشيخ، في تصريحات لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب، حتى يتمكنوا من تولي المهمات القيادية.

وذكر أن نواب المحافظين يفوضوا في أعمال وملفات هامة من قبل المحافظين، ليتحملوا مسؤولية حقيقية يتم ترجمتها إلى نتائج تحقق مصلحة المواطن في النهاية.

وعن ملف مخالفات البناء، أشار إلى أن قانون التصالح لاقى قدرا كبيرا من المغالطات، مؤكدًا أن القانون هدفه في الأساس تحقيق مصلحة المواطن، لذا تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين.

ولفت إلى أن نسبة الإقبال على طلبات التصالح في المحافظة تخطت الـ70%، بإجمالي أكثر من 90 ألف طلب، وبما يعادل 750 مليون جنيه قيمة جدية تصالح تم تحصيلها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالجهد المبذول في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ككل.



