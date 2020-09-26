صحة الشرقية: إعدام 52 طن كمون غير صالح للاستهلاك الآدمي في بلبيس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة على مخازن السلع والمواد الغذائية بمركز ومدينة بلبيس.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، إلى أن الحملة أسفرت عن مداهمة أحد مخازن حفظ الأغذية ببندر المدينة، وجرى ضبط كمية كبيرة من الكمون، وزنت 52 طنًا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم نقل المضبوطات وإعدامها بالمدفن الصحي بمركز ومدينة بلبيس، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين.