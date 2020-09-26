ينطلق برنامج «قعدة رجالة» في موسمه الثالث، اليوم على قناة OSN، ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الفنانة نادين نسيب نجيم، لتدافع بقوة عن المرأة أمام نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج خلال حلقاته المقبلة ألمع نجمات الوطن العربي.

وخلال الحلقة ستجيب نادين على أسئلة النجوم حول اختيارات المرأة وقدرتها على تحديد مصيرها واختياراتها، ويشهد الحساب الرسمي للنجمة على انستجرام دعمًا هائلًا لها أمام أولى مواجهاتها ضد النجوم الثلاثة، حيث تجاوز فيديو كواليس الحلقة الذي نشرته مؤخرًا أكثر من 800 ألف مشاهدة على انستجرام وقد تم تسجيل الحلقة مع نادين قبل حادثة بيروت المروع بأيام.

ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر، مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات. وكان برنامج «قعدة رجالة» قد سجّل أكثر من 60 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي في موسميه السابقين.