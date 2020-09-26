رحب وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي بالتعيين المحتمل لمحمد يوسف كمدير فني للأحمر خلال المرحلة القادمة، في ظل الأنباء التي تتوارد حول اقتراب فسخ التعاقد مع رينيه فايلر، المدرب الحالي.

وكتب يوسف منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ينفي فيه تولي منصب المدير الفني للأهلي بشكل رسمي، مع التليمح بإمكانية حدوث ذلك خلال الأيام القادمة.

ورد وليد سليمان عبر فيسبوك على منشور محمد يوسف قائلًا :"والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير، وقدها وقدود، ربنا يوفقك وتستحقها عن جدارة، وجدير بيها".

وأضاف هداف الأهلي هذا الموسم في تعليقه :"زي ما عملتها في 2013، ان شاء الله قادر تعملها في 2020"، في إشارة لأكبر إنجازات محمد يوسف عندما قاد الأهلي للتتويج بدوري الأبطال على حساب أورلاندو بايرتس.

وكان مصدر قد أكد في تصريحات خاصة لـ الشروق أن النادي الأهلي سيتخذ قرارًا بفسخ التعاقد مع فايلر حال سفره إلى سويسرا دون تقديم أي ضمانات على عودته، مع احتمالية تعيين محمد يوسف أو عماد النحاس مدربًا مؤقتًا للفريق خلفًا له.