محافظة ذي قار العراقية تسجل 4 حالات وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.

وأفاد المصدر العراقي -حسبما أفادت قناة (السومرية) الإخبارية- بأن محافظة ذي قار سجلت أيضا وفاة 4 حالات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من تحذير وزارة الصحة العراقية من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة جديدة في البلاد، مشيرة إلى تماثل 4505 حالات للشفاء من هذا الوباء.