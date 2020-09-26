هل يتحايل ترامب على نتائج الانتخابات ليستمر في الحكم لفترة جديدة؟

الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدق أبواب نوفمبر المقبل، وتصريحات كلا المرشحين، الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، أصبحت أكثر حدة في لقاءاتهم التلفزيونية المختلفة، وفي آخر لقاء لترامب سئل عما إذا كان سيلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا خسر هذا الخريف أمام المرشح الديمقراطي للرئاسة، فكان رده الامتناع عن الرد في البداية.

ولكنه تحدث بعد إلحاح: "حسنًا علينا أن نرى ما سيحدث، ولا زلت أرى بطاقات الاقتراع كارثية بالنسبة لي"، وفق ما جاء في موقع إن بي سي نيوز الأمريكي.

وأوضح: "سنرغب في التخلص من بطاقات الاقتراع ونصل إلى اتفاق، وربما الحقيقة لن يكون هناك انتقال، بصراحة سيكون هناك استمرار".

وفي تصريحات سابقة خلال شهر يونيو الماضي لقناة فوكس نيوز عن نتائج الانتخابات قال ترامب: "التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير الانتخابات".

وهاجم ترامب مرارًا التصويت عبر البريد، باعتباره احتياليًا بشكل كبير، لكنه وحملته لم يفرجا عن أي دليل يثبت صحة مقولاتهم، على الرغم من أن الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب صوتا عن طريق البريد وشجعت حملته والجمهوريون الناخبين في بعض الولايات على طلب الاقتراع، فإن حملته تشكك في عدة ولايات بسبب قواعد التصويت عبر البريد.

ففي تصريح له خلال شهر أبريل الماضي قال: "بطاقات الاقتراع عبر البريد أمر خطير للغاية بالنسبة لهذا البلد، لأنها أداة غش، إنها وسيلة مزيفة في كثير من الأحيان".

وقال ترامب في تصريح آخر: "أعتقد أن هذا الأمر سينتهي به المطاف في المحكمة العليا، لذلك يجب أن يتم ترشيح شخص آخر لملأ الفراغ الذي تركته القاضية بادر غينسبرج، لكي يكون لدينا 9 قضاة، واستمرار الوضع الحالي ليس جيد لصالح الانتخابات وحسمها".

ويتوقع في حال تعيين ترامب بديل للقاضية الراحلة، أن تتم المصادقة عليه بسرعة قياسية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك بهدف تأمين غالبية مريحة للمحافظين في المحكمة التي تملك الكلمة الفصل في عدد من القضايا الحساسة التي ينقسم حولها الأمريكيون.

وصرح آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في لقاء لقناة "إم س إن بي سي" بأن هذه التعليقات التي تصدر من ترامب هي محاولة من الرئيس لتشويه سمعة أصوات الملايين، وتوريط المحكمة العليا، وحرمان الملايين من حقوقهم، وإدامة نفسه في المنصب من خلال طلب المساعدة الأجنبية.

وقال شيف: "هذه هي الطريقة التي يتحدث بها ترامب هي التي تتسبب في إنهاء الدول الديمقراطية، هذه لحظة أود أن أقولها لأي جمهوري يتمتع بضمير حي يعمل في الإدارة لقد حان الوقت لكي تستقيل".