الصين تعلن تحقيق هدف انبعاثات الكربون لعام 2020 مبكرا

أعلنت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية، تحقيق هدف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لهذا العام قبل الموعد المحدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة "ليو يو بين" -في تصريح اليوم- إنه بنهاية عام 2019، انخفضت كثافة انبعاثات الكربون في الصين بنسبة 48.1% مقارنة بمستوى عام 2005، مع وصول الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية إلى 15.3%.

وأضاف أن الصين أولت أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، واتخذت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعديل الهياكل الصناعية، وتحسين مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء أسواق الكربون، حيث بلغ إجمالي حصة تداول انبعاثات الكربون في سوق تجارة الكربون التجريبية في الصين 406 ملايين طن بحلول نهاية أغسطس، لتصبح ثاني أكبر سوق في العالم.

وتابع أن الصين عازمة على العمل مع الدول الأخرى لبناء نظام عالمي لإدارة المناخ يكون عادلا ومنصفا ومربحا للجميع من خلال التعاون، وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية باريس.