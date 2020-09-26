 عون: مبادرة ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم - بوابة الشروق
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عون: مبادرة ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 12:18 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 12:18 م

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة.

ونقلًا عن فضائية «النهار» اللبنانية، اليوم السبت، أضاف عون، أن المبادرة تلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.


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