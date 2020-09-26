عون: مبادرة ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى مني كل الدعم

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قال رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة.
ونقلًا عن فضائية «النهار» اللبنانية، اليوم السبت، أضاف عون، أن المبادرة تلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.