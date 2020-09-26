خبير: وفيات كورونا في بريطانيا سترتفع من 34 إلى 100 حالة يوميا

حذر خبير بالمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في بريطانيا، اليوم السبت، من ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا من 34 إلى 100 حالة وفاة يوميا خلال الثلاثة أو الأربع أسابيع المقبلة.

وقال جراهام ميدلي، أستاذ نمذجة الأمراض المعدية بكلية لندن للصحة والطب المداري، في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إنه لا يوجد الكثير لنفعله لمحاولة منع وصول المعدل اليومي للوفيات بكورونا إلى 100 حالة، لكننا بحاجة للتأكد من انخفاض معدل انتشار الوباء الآن" لمنع أي زيادة إضافية في الأعداد.

وأوضح ميدلي أنه "جاري تطوير عقار مضاد لفيروس كورونا، لكن الطريقة التي ينتقل بها الوباء ستكون مختلفة، فهذا الوباء خطير، وحتما سيؤدي إلى مزيد من الوفيات".

وأشار الخبير البريطاني إلى أنه حتى إذا أدت 0.8% فقط من الإصابات إلى وفيات الآن، بعدما كانت 1% في فبراير ومارس الماضيين، فهذا يعني أننا لانزال مقبلين على ارتفاع في أعداد الوفيات".

وتوقع ميدلي أن بريطانيا ستشهد 100 وفاة بكورونا يوميا خلال الثلاثة أو أربعة أسابيع المقبلة، وفقا لأعداد الإصابات التي تسجلها بريطانيا الآن (سجلت بريطانيا أمس 6874 حالة إصابة بكورونا)، وهو رقم قال الخبير البريطاني إنه يتضاعف كل 10 أيام.

وأوضح ميدلي أنه "لمنع زيادة أعداد الوفيات مرة أخرى، يجب أن نضمن انخفاض معدل انتشار المرض الآن". وتابع: "ما سنفعله لن يمنع وفاة 100 شخص يوميا بكورونا لكنه سيمنع تفاقم الأعداد أكثر من ذلك".

من جهته، قال وزير الصحة في منطقة ويلز، فوجان جيثينج، أن الوضع "بالغ الخطورة" مع انتقال فيروس كورونا بواسطة الأسر المختلطة في الداخل وفي الحانات.

وتابع: "نحن في وضع مشابه لما كنا عليه في نهاية فبراير الماضي".