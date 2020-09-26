أوقاف الوادي الجديد تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

حذر الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، من محاولة استغلال المساجد بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.

وقال شاهين، في بيان اليوم السبت، إن الوزارة تشجع على المشاركة الإيجابية دائما لذلك فانها تحذر من انجراف أي من العاملين بها في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين، أو التهاون في الحفاظ على عدم إقحام المساجد وملحقاتها في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب.

وأكد شاهين، أنه تم تشكيل لجان مرور ميداني من المديرية لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وضمان الالتزام بالتعليمات المقررة خاصة فيما يخص عدم استغلال المساجد فى الدعايا الانتخابية، وأنه سيتم توقيع أقصى عقوبات على المخالفين.