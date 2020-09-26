جار النبي الحلو: المنسي قنديل موهوب منذ الصغر وحول المناهج الدراسية إلى أعمال مسرحية

كشف الكاتب والروائي جار النبي الحلو، عن أول لقاء جمعه بالكاتب محمد المنسي قنديل، باعتبارهما من أشهر أعضاء شلة المحلة الأدبية، لافتا إلى أن لقائهما الأول كان عقب الصف السادس الابتدائي في عام 1960م، في بداية تكوين شلة المحلة أشهر شلة أدبية أثرت الحياة الأدبية في مصر.

وأضاف جار النبي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن المنسي قنديل يعد أحد الكتاب المتميزين والمبدعين منذ الصغر، حتى أنه خلال دراسته في المرحلة الإعدادية كان يعمل على تحويل المناهج الدراسية إلى أعمال مسرحية وهو ما أثقل موهبته الأدبية في بداية مشواره مع الكتابة.

وأشار ألى أنهما من بين باقي أعضاء شلة المحلة كان يربطهما اتصال روحي منذ الصغر، لافتا إلى أنه كان كل منهما يعرض ما يكتبه على الاخر ليدلي بملاحظاته أولا باول قبل أن تخرج تلك الاعمال لباقي أعضاء شلة المحلة.