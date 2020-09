منسق الأمم المتحدة بلبنان لمسؤولي الجمهورية: استمعوا لصرخات شعبكم

انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، ما أسماه بـ"قلة الشعور بالمسؤولية من قبل المسؤولين اللبنانيين، وخصوصًا حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك".

وتوجه كوبيتش، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، إلى المسؤولين اللبنانيين برسالة، قائلًا: «هل فوّتم فعلا الفرصة الأخيرة التي أوجدتها فرنسا؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا إلى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الأولوية لمستقبل لبنان».

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.

