الكويت: وصول 116 من الممرضين الهنود العالقين بالخارج

وصلت إلى الكويت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دفعة جديدة من العالقين من الكوادر التمريضية الهندية العاملة بوزارة الصحة الكويتية.

وتم إجراء المسحات الطبية لجميع أفراد الدفعة الهندية، وقوامهم 116 ممرضا، ونقلهم الى الحجر الصحي المنزلي المقرر لهم؛ وذلك قبل إجراء مسحة طبية أخرى لهم عقب انتهاء فترة الحجر، استعدادا لاستلامهم مهام عملهم في مختلف المستشفيات الحكومية الكويتية.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن وصلت إلى الكويت دفعات من الكوادر الطبية والتمريضية من الهند وباكستان، للمشاركة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).