قوات الأمن في بيلاروس تعتقل العشرات في احتجاجات تطالب برحيل لوكاشينكو

اعتقلت قوات الأمن في بيلاروس عشرات المتظاهرين، اليوم السبت، وسط العاصمة مينسك، وذلك في احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن مجموعة من النساء رددت هتاف "رئيستنا هي سفيتا"، في إشارة إلى سفياتلانا تيخانوسكايا مرشحة المعارضة الخاسرة في الانتخابات الرئاسة الأخيرة، وذلك قبل أن تلقي الشرطة القبض على عدد منهن.

جدير بالذكر أنه اجتاحت شوارع بيلاروس مظاهرات حاشدة منذ إعلان لجنة الانتخابات عن فوز لوكاشينكو في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي.

وأجريت في مينسك الأربعاء الماضي مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.