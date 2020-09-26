روسيا تسجل 7523 إصابة بكورونا في أعلى زيادة يومية منذ 3 أشهر

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 7523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.